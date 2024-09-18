Выдержала обстрел и доехала в ремонт своим ходом: Порошенко показал восстановленную после удара РФ автомастерскую

Недавно в Донецкой области после обстрела позиций одного из батальонов Отдельной президентской бригады российской РСЗО была повреждена передвижная авторемонтная мастерская на базе британского грузовика DAF Leyland. Впрочем, автомобиль не только удержал на себе бетонное перекрытие ангара, но и смог собственным ходом доехать на ремонт.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Здание почти уничтожено, но ребята все целые, прислали фотки. Оказывается, что перекрытие, потолок и все стены удержали на себе наш DAF Leyland в модификации ПАРМ, которые мы ранее передали подразделению. Всего мы закупили 300 таких машин, 220 из которых – уже в армии", – написал тогда Петр Порошенко в соцсетях.

"Главное, что ребята живы. А технику мы отремонтируем, не переживайте", – пообещал тогда пятый Президент. После капитального ремонта мастерская снова готова стать в строй, а с ней – еще 4 новых ПАРМа.

"Трудно передать, насколько ребята из Президентской бригады были огорчены из-за этой потери. ПАРМ делал для них чудеса: в полевых условиях технику ремонтировали и возвращали в строй. Сейчас вы видите перед собой тот самый грузовик, из рамы которого мы вытаскивали обломки от "Урагана". Отремонтирован и готов отправляться на фронт в распоряжение бригады", – сообщил Петр Порошенко в соцсетях.

Как известно, весной 2022 года Фонд Порошенко начал проект по поставке в ВСУ британских грузовиков DAF. С тех пор в армию передали полтысячи грузовиков разного типа, ставших настоящим логистическим спасением для армии. В частности, три сотни грузовиков DAF YA и DAF Leyland, ставших базой для спецтранспорта военных. Они разрабатывались и изготовлялись непосредственно под задачки оборонных ведомств. Это полноприводные машины с колесной формулой 4х4.

"Надежный двигатель, надежная коробка без электроники. И мощные усилия нашей команды, многопрофильной станции технического обслуживания, модернизирующей и доводящей эти машины до рабочего состояния", – рассказал Порошенко.