'Выдержать этот год – значит выдержать всю войну': Зеленский призвал всех уяснить важность момента. Видео

Главный приоритет нашего государства на 2024 год – дать все необходимое для защиты Украины и наших активных действий. Во многом этот год станет решающим.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что нашей армии нужны боеприпасы, дроны, техника, личный состав.

"Выдержать этот год значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Благодарю всех, кто это осознает, кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам – иметь возможность уничтожать врага", – подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил за достигнутый уровень сотрудничества между странами во многих областях, в том числе и в оборонной.

"У нас есть общие проекты – уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов. Во многом именно от украинско-турецкого сотрудничества зависит и безопасность в нашем регионе, в Черном море и глобально – продовольственная безопасность", – подчеркнул украинский лидер.

Также он выразил благодарность президенту Эрдогану и всей Турции за поддержку работы по морскому экспортному коридору из Украины.

"По состоянию на сегодняшний день с начала работы коридора через него уже проведено более 14 миллионов тонн грузов – это почти пол тысячи судов. Очень важный результат – и экономический, и безопасный, геополитический. Мы демонстрируем, что можем возвращать безопасность нашему региону при всех имеющихся угрозах". Видим, как сила нашего партнерства придает силы всему нашему региону", – отметил президент.

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