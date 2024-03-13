Выдерживают до 27 кг дополнительного веса: в Минобороны показали испытания 'плавучих бронежилетов' для спецподразделений ВСУ. Фото

В Украине проводятся испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений наших Вооруженных сил. В настоящее время тестируют два образца плавучих модулей: украинского и иностранного производителя.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook. Там отметили, что такие бронежилеты разрабатываются специально для Военно-морских сил, понтонеров, Сил специальных операций, а также некоторых спецподразделений Десантно-штурмовых войск.

Плавучий модуль крепится к бронежилету военнослужащего. Он может выдержать вес не только самого военного, но и дополнительного снаряжения в 27 килограммов.

Главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко рассказал, что когда такой бронежилет попадает в воду, его воздушная подушка автоматически надувается и таким образом поднимает бойца на поверхность.

Сейчас в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты, чтобы собрать и систематизировать их впечатления от разработки.

"Нам очень важны отзывы бойцов. После подобных испытаний мы получаем важную информацию от групп тестирования. Это позволяет улучшать изделия, чтобы украинская армия получала амуницию, которая создает превосходство над армией враг", – говорит Шарко.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины приступило к испытанию специальных модульных бронежилетов. Новая разработка предназначения для нужд Военно-морских сил и инженерных войск ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!