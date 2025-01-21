Выгоревшие квартиры и обломки везде: в сети показали последствия удара РФ по Покровску. Видео

В понедельник, 20 января, армия страны-террористки России нанесла удар по городу Покровск Донецкой области. В результате атаки в центре города выгорели квартиры и повсюду лежат обломки.

Видео дня

Видео с последствиями удара кафиров показал на своем Telegram-канале украинский телеведущий и волонтер Денис Христов (позывной "Голландец"). Он прошел по разрушенной улице Покровская.

"Вчера вечером россияне обстреляли центральную улицу города Покровск, торговый центр "Бульвар", уже давно не работавший и гражданский дом", – рассказал волонтер.

Как утверждают прохожие на видео, обстрел произошел вечером в 18:30.

"Ракета летела, свистел, как самолет", - отметили жители города.

Украинский телеведущий, демонстрируя разрушенные дома и гражданскую инфраструктуру, спрашивает, почему же россиян так никто не любит.

"А потом они удивляются, почему в мире так распространяется русофобия. Странно, почему?" – говорит он.

По сообщению ГСЧС Украины, 20 января вражеская армия обстреляла жилой массив города, вызвав масштабный пожар в 9-этажке. Пламя охватило квартиры с 3-го по 9-й этаж на площади 1000 кв. м.

"Спасатели мужественно боролись с огнем, несмотря на вражеские обстрелы. Однако из-за опасности повторных ударов работу временно приостановили. Всего в Покровске повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 19 января ситуация вокруг Покровска оставалась стабильной, и российской армии в самом городе не было. Однако оккупанты планируют зацепиться за местность к югу от Покровска. Враг пытается продвигаться к юго-западу от города, чтобы перерезать нашим защитникам логистические пути.

Как сообщал OBOZ.UA, путинская армия ежедневно теряет на Покровском направлении около 300 окупантов убитыми и ранеными. Однако они не прекращают штурмы, пытаясь подойти к городу.

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