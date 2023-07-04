'Выгребли всех, в деревне никого не осталось': оккупант пожаловался на мобилизацию в России. Перехват

Российские оккупационные войска несут масштабные потери на войне, развязанной РФ в Украине. Поэтому российское командование бросает на войну всех подряд.

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Один из оккупантов рассказал, как на самом деле проходит мобилизация в России. Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Так, по словам захватчика, в селах мобилизуют просто всех мужчин. И такая ситуация не единоразовая, а наблюдается как минимум по всей Ростовской области.

"Да там выгребли у нас всех нах…й […] а кого они хотят нах…й, уже никого не осталось, нет бл..ть людей. У нас Ростовская область, вот так сидим нах…й, понял, в палатке, человек 40, нах…й, среди 40 нах…й, человек 15 – это одна деревня, соседняя деревня, они там друг друга знают, как родня", – пожаловался оккупант.

Напомним: один из оккупантов также пожаловался жене на заградительные отряды, созданные для уменьшения количества беглецов с поля боя. Если солдат РФ пытается двинуться назад, его могут расстрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– судя по разговору одного из оккупантов, российские солдаты находятся на грани масштабных бунтов из-за больших потерь и отношения к ним командования. Они готовы подставляться под шары, чтобы получить ранения и "трехсотыми" попасть домой;

– жена одного из российских оккупантов, которого отправили воевать в Украину, рассказала, что в России на полную идет мобилизация. Как она рассказала, в РФ говорят, что росармия несет большие потери, поэтому страна-агрессор отправляет на передовую все больше оккупантов.

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