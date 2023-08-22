Выход ВСУ к Азовскому морю: генерал назвал приоритетные направления

Мелитопольское, Бердянское и Угледарское направления являются наиболее перспективными с точки зрения наступления Сил обороны Украины для выхода к побережью Азовского моря и перерезания сухопутного коридора между страной-оккупантом Россией и Крымом. Но прежде чем принимать окончательное решение, необходимо определить слабое место врага.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Это очень серьезное и ответственное решение военного руководства Украины, в первую очередь, генерала Залужного", – заметил он.

"Чтобы реализовать какое-либо из этих направлений или, возможно, найти другое, прежде всего, необходимо найти слабое место противника. Он растягивает свои силы по фронту протяженностью полторы тысячи километров и задействует резервы", – констатировал генерал.

По его оценкам, Силы обороны Украину могут аккумулировать необходимые для прорыва силы до конца августа – начала сентября. "К концу этого месяца – началу следующего аккумулировать силы для нанесения удара с применением вооружений от союзников и собственного производства", – добавил Романенко.

Он констатировал, что по отдельным позициям украинская армия уступает армии оккупанта, прежде всего, это касается "прикрытия с неба", авиации. Тем не менее, "для того, чтобы сделать окончательный выбор, необходимо глубоко знать состояние противника на тот момент – и наша, и разведка союзников работают", – заметил он.

Генерал добавил, что речь идет о крайне важном и ответственном решении высшего военного руководства нашей страны, поскольку для того, чтобы еще раз собрать резерв такого объема, потребуется много времени.

Как писал OBOZREVATEL, советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко заявил о том, что российские оккупационные войска начали укреплять свою оборону на Никольском направлении вблизи Мариуполя. Здесь враг также активно применяет авиацию.