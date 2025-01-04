'Выйти не можем': оккупант пожаловался на заградительные отряды и дружественный огонь в рядах российской армии. Перехват ГУР

Украинские военнослужащие наносят российской оккупационной армии огромные потери в живой силе. Вдобавок к этому россияне занимаются самоуничтожением, открывая дружественный огонь и выставляя заградительные отряды.

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Такая тактика считается типичным явлением для путинской армии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подборка радиоперехватов украинской разведки подтверждает, что война против Украины для российских оккупантов – это путь в один конец. Если захватчиков не уничтожат бойцы ВСУ, то их ликвидируют свои же сослуживцы.

Украинская разведка опубликовала один из радиоперехватов, в котором командир подразделения из состава 127-й мотострелковой дивизии пятой армии РФ угрожает подчиненным расстрелом.

Кроме того, заградительные отряды выставили для подразделений 51-й армии РФ. Захватчики жалуются командирам, что не могут выйти с позиций, но те в свою очередь прямо говорят, что выход в тыл россиянам и не светит.

Напомним, северокорейские военные продолжают нести огромные потери в Курской области. Более того, боевики КНДР помогают украинским военным и занимаются самоликвидацией.

Ранее в Национальной гвардии Украины показали, как отразили дерзкий штурм оккупантов, которые выдвинулись в атаку на квадроциклах. "Сафари" стало для российских захватчиков роковым – украинские защитники уничтожили легковую технику врага, а сами штурмовики пополнили ряды "двухсотых" и "трехсотых".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 3 января РФ потеряла в войне против Украины 1510 своих оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора достигли почти 795 тысяч человек.

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