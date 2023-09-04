Вынуждал употреблять алкоголь и насиловал: идентифицирован оккупант, который издевался над украинками на Херсонщине. Фото

Правоохранительные органы разоблачили российского оккупанта, который вынуждал девушек в Херсонской области употреблять алкоголь, а после насиловал их. Ему сообщили о подозрении.

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Об этом стало известно из пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины. По процессуальному руководству идентифицировано и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему из РФ (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, весной 2022 года российский оккупант регулярно насиловал девушек, которые проживали на оккупированных территориях Херсонской области.

В апреле 2022 года он прибыл во двор дома, где находилась несовершеннолетняя девушка. Направив оружие на членов семьи, он забрал девушку с собой, а затем изнасиловал.

В мае 2022 года он совершил такие же действия с другой девушкой, в другом населенном пункте Херсона. Под предлогом проверки "благонадежности" российский военный забрал ее из родного дома, угрожал оружием, выстрелил из пистолета у головы и изнасиловал.

В обоих случаях подозреваемый заставлял девушек против воли употреблять алкогольные напитки, в результате чего одна из пострадавших потеряла сознание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины объявила о подозрении командиру разведгруппы РФ Вадиму Овчинникову, который приказал открыть огонь по двум автомобилям с гражданскими во время временной оккупации Бучи Киевской области. Преступный приказ по расстрелу местных жителей выполняли 5 его подчиненных.

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