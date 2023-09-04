Вынуждал употреблять алкоголь и насиловал: идентифицирован оккупант, который издевался над украинками на Херсонщине. Фото
Правоохранительные органы разоблачили российского оккупанта, который вынуждал девушек в Херсонской области употреблять алкоголь, а после насиловал их. Ему сообщили о подозрении.
Об этом стало известно из пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины. По процессуальному руководству идентифицировано и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны военнослужащему из РФ (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, весной 2022 года российский оккупант регулярно насиловал девушек, которые проживали на оккупированных территориях Херсонской области.
В апреле 2022 года он прибыл во двор дома, где находилась несовершеннолетняя девушка. Направив оружие на членов семьи, он забрал девушку с собой, а затем изнасиловал.
В мае 2022 года он совершил такие же действия с другой девушкой, в другом населенном пункте Херсона. Под предлогом проверки "благонадежности" российский военный забрал ее из родного дома, угрожал оружием, выстрелил из пистолета у головы и изнасиловал.
В обоих случаях подозреваемый заставлял девушек против воли употреблять алкогольные напитки, в результате чего одна из пострадавших потеряла сознание.
Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины объявила о подозрении командиру разведгруппы РФ Вадиму Овчинникову, который приказал открыть огонь по двум автомобилям с гражданскими во время временной оккупации Бучи Киевской области. Преступный приказ по расстрелу местных жителей выполняли 5 его подчиненных.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!