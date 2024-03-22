Вынуждали ходить в российские школы: Украина вернула домой еще 9 похищенных Россией детей. Фото

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще девять детей, похищенных страной-террористкой Россией. Маленькие украинцы рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он поблагодарил государство Катар за посредничество в возвращении детей.

По словам Ермака, в пятницу, 22 марта, в Украине встретили пятерых детей, которые были похищены и вывезены на территорию России. Среди них 4 воспитанника детских домов от 3 до 10 лет и одна 12-летняя девочка, которая наконец-то смогла воссоединиться с мамой.

Как рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец, среди возвращенных детей из детдомов две 3-летние сестренки, 6-летний мальчик и 10-летняя девочка. Об их возвращении к омбудсмену обращались опекуны и родственники детей.

Ранее из оккупации вернулись еще четверо детей.

"Они уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали", – написал Ермак.

По его словам, этих детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что не существует такого самостоятельного государства как Украина.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале марта еще 10 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Среди спасенных есть новорожденная девочка.

Также недавно из временно захваченных войсками России территорий Донецкой и Запорожской областей удалось вывезти еще три украинских семьи. Одна из семей с трехлетним ребёнком проживала в оккупированном Энергодаре.

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