"Вынуждены маневрировать": Гуменюк рассказала, сколько сил оккупанты сосредоточили на левобережье Херсонщины

На левом берегу Днепра во временно оккупированных частях Херсонской и Донецкой областей Россия удерживает более 70 тысяч оккупантов. При этом потери врага в результате самоубийственных атак достигают 70% численности штурмовых групп.

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Из-за высоких потерь Россия вынуждена непрерывно маневрировать, осуществляя переброску своих подразделений между направлениями. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Неудачные атаки на позиции украинских воинов приводят к значительным потерям для российских войск. Безвозвратные потери штурмовых групп могут достигать двух третей от их численности, утверждает она.

"Они постоянно меняются и в количественном, и в качественном составе. Потому что, страдая от неудачных штурмовых действий, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. Следовательно и подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасываться на разные направления. Сейчас общая группировка врага. на левом берегу (Херсонщина, Запорожье) оценивается в более 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники", – отметила Гуменюк.

При этом не все силы оккупанты бросают на линию фронта. Часть держат в тылу, откуда привлекают при необходимости в качестве дополнительного ресурса.

В целом, ситуацию на оккупированном левобережье Херсонщины Гуменюк охарактеризовала как очень сложную. Она подчеркнула, что враг активно атакует позиции Сил обороны и динамика штурмов истощает украинских воинов.

"Если в позапрошлые сутки это было только три попытки штурмовых действий, то накануне они активизировались до 13 таких попыток. Но все же остается устоявшейся традиция неиспользования (врагом) бронетехники. Они пытаются ее сэкономить до тех моментов, когда с нашей стороны будет более мощная работа. Они отдают себе отчет, что тот период времени, который мы уже удерживаем эти плацдармы и работаем над их расширением, очевидно, направлен на их дальнейшее укрепление и наше продвижение. Они пытаются нам препятствовать в этом, а мы делаем свою работу", – резюмировала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Напомним, ранее Гуменюк прокомментировала "бавовну! в Крыму и рассказала об уязвимости российского ПВО. В результате последних ударов Сил обороны Украины захватчики будут меньше летать в небе над полуостровом, также у них стало меньше средств для отражения атак. Что, в свою очередь, повышает шансы последующих украинских ударов на успех.