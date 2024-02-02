'Продолжаем охоту': Гуменюк рассказала о 'бавовне' в Крыму и уязвимости российского ПВО

"Хлопок" в Крыму уже приносит свои плоды. После последних атак россияне снизили активность использования военных самолетов, меньше стало у них и средств защиты от украинских ударов.

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Украина, тем временем, продолжает отслеживать средства защиты захватчиков на полуострове с прицелом на их последующее уничтожение. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии телеканала "Эспрессо".

Комментируя последние удары Сил обороны Украины по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму, она отметила: на полуострове еще хватает целей, однако уже сейчас "хлопок" дает свои плоды.

"В Крыму еще есть работа, которую нужно доделать, но предварительные результаты уже достаточно убедительны – летать будут меньше. Понятно, что у россиян есть соответствующие пункты базирования, о которых знают и они, и мы. И самое главное, что мы знаем о том, что это наши пункты базирования, потому зачищаем и готовимся", – отметила Гуменюк.

Состояние российской ПВО в Крыму она охарактеризовала как "неустойчивое". В частности, захватчики вынуждены постоянно перемещать свои средства противовоздушной обороны.

"Россиянам постоянно нужно делать нервные маневры. Потому что объектов много, а прикрывать их все меньше и меньше есть чем. Именно поэтому противник продолжает маневры, за которыми мы следим. Продолжаем охоту за средствами их защиты, чтобы потом могли работать и по тех объектах", – отметила Гуменюк.

В частности, своей очереди дождался ракетный катер оккупантов "Ивановец". Это судно среди прочего выполняло задачи по прикрытию российских объектов на озере Донузлав.

"Очевидно, что на нем (на катере. – Ред.) находился обученный экипаж. Штатная численность катера – до 40 человек. Сейчас трудно сказать, сколько их было на борту на тот момент. Поисково-спасательная операция была развернута сразу, и проводилась довольно продолжительное время. На момент, когда катер был поврежден, он выполнял задание по прикрытию пункта базирования озера Донузлав, где россияне пытаются с моря прикрывать то, что им важно на суше", – отметила Гуменюк.

Напомним, "бавовняная погода" наблюдалась во временно оккупированном Крыму 31 января. В тот день от взрывов содрогались сразу несколько населенных пунктов на полуострове. В частности, взрывы прогремели на захваченном оккупантами военном аэродроме "Бельбек". Российские источники затем сообщили об уничтоженных самолетах.

Впоследствии стало известно, что там ракета попала в пункт связи. Также в России появились сообщения, что на аэродроме было ликвидировано 10 кафиров, среди которых – командир авиаэскадрильи.

Кроме того, воины ГУР уничтожили ракетный катер врага "Ивановец" в Крыму. Этот катер был гордостью флота РФ, а на его борту в момент удара могли находиться десятки членов экипажа.