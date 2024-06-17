Выполнить миссию и вернуться живыми: в ВСУ показали работу 58-й ОМБр имени гетмана Ивана Выговского. Фото

Украинские воины без устали борются с российскими оккупантами на передовой. Для победы над страной-агрессором в развязанной нею войне задействованы все подразделения ВСУ. В том числе и воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

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Отмечается, что выполнить миссию и вернуться живыми – главная задача "выговцев". В Генштабе показали ежедневную кропотливую работу смелых пехотинцев.

"Постоянно тренируются, вместе изучают сильные и слабые стороны друг друга, отрабатывают роли и алгоритмы действий в разных ситуациях, становятся одним единым организмом. Вот это и есть настоящая работа в команде, боевая улаживание. Итого к Победе!" – говорится в сообщении Генштаба.

Справка

58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского — военное соединение мотопехотных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Базируется в городе Конотоп Сумской области. Входит в состав ОК "Север".

Бригада была сформирована уже после начала российской агрессии весной 2015 года. В ее состав вошли три батальона, которые также были сформированы уже после начала войны: 13-й, 15-й и 16-й мотопехотные. В 2016 году воевала под Авдеевкой, в 2017 – на Бахмутке.

Бригада имеет почетное название в честь гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Напомним, что ситуация на восточном фронте пока достаточно динамична. Украинские защитники штурмуют позиции врага, идут в контратаки, выбивая окупантов из оборонительных рубежей и огневых точек.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение текущих суток количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 52. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении.

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