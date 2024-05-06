Выполнял боевое задание на Белгородщине: появились подробности о потере россиянами самолета Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупационных войск, о потере которого 6 мая сообщили в стране-агрессоре, перед катастрофой выполнял боевое задание в районе населенного пункта Валуйки в Белгородской области РФ. Причина его катастрофы, по предварительным данным, в отказе двигателя.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из спецслужб. Как говорится в сообщении, экипаж не успел катапультироваться.

Погибли российские летчики-оккупанты Евгений Кузнецов и Владимир Стрелков.

Борт принадлежал 47-му бомбардировочному авиационному полку 105-й смешанной авиационной дивизии ВКС РФ (а/э "Балтимор", Воронеж).

"Истребитель выполнял боевое задание в районе н.п. Валуйки, Белгородской области. Предварительно, катастрофа произошла вследствие отказа двигателя. Экипаж не успел катапультироваться", – сказано в сообщении.

Напомним, что российский пропагандистский канал Fighterbomber, который первым написал о катастрофе Су-34, заявил, что экипаж бомбардировщика якобы погиб в бою. Борт летал под номером "21".

Как известно, Су-34 россияне сконструировали для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника. Именно из таких самолетов российские оккупанты запускают КАБы по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года Силы обороны Украины впервые уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Он является носителем крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам.

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