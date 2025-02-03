Выполнял свою работу, когда оккупанты устроили обстрел: в больнице умер работник коммунального предприятия из Херсона. Фото

В Херсоне утром 3 февраля скончался в больнице работник коммунального предприятия "Городское дорожное управление" Владимир Васильков. Мужчина получил тяжелые ранения, 30 января попав под российский обстрел на рабочем месте.

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Ему было 62 года. О трагедии сообщила в Telegram-канале Херсонская ГВА.

Васильков работал, когда оккупанты атаковали Корабельный район города. Сотрудник коммунального предприятия получил тяжелые травмы. Врачи делали все возможное и даже невозможное, чтобы спасти пациента, но раны оказались смертельными.

"За последние несколько суток мы потеряли сразу двух наших работников, также имеем раненого", – заявили в городском совете.

Пресс-служба рассказала, что в конце прошлой недели российские террористы сбросили с дрона взрывчатку на отца и сына Скориков, работников КП "Херсонгорсвет", которые возвращались с работы домой. 22-летний Андрей Андреевич погиб на месте. Старший Андрей Скорик госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"Херсон помнит каждого и каждую. Жизнь продолжается ради Победы", – написали в ГВА.

Как ранее писал OBOZ.UA, войска РФ около 16:00 воскресенья, 2 февраля, нанесли авиаудары по центру Херсона. Город содрогнулся от взрывов. Под обстрел попали жилые кварталы, разрушена гражданская инфраструктура. Пострадали три человека.

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