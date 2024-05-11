'Выполняют широкий спектр задач': Минобороны за год одобрило допуск к эксплуатации девяти наземных роботов

С начала текущего года Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины 9 наземных роботизированных комплексов отечественного производства. Они помогают украинским воинам выполнять широкий спектр задач на фронте.

Кроме того, такие системы постепенно минимизируют присутствие человека на линии фронта. Об этом сообщил начальник управления Минобороны полковник Владимир Рочняк.

По его словам, на сегодняшний день украинские производители сфокусированы на производстве роботизированных систем с целью повышения способностей ВСУ и сохранения жизни воинов.

"Только с начала 2024 года кодифицировано 9 наземных роботизированных комплексов, созданных украинскими оружейниками", – рассказал Рочняк.

Полковник отметил, что наземные роботы предназначены для выполнения разных задач на поле боя. Некоторые из них являются носителями системы вооружения, в частности, пулеметов разных калибров. Эти боевые работы позволяют бойцам ВСУ из укрытия дистанционно вести огонь по противнику. Такая возможность предотвращает гибель и ранения военнослужащих.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что среди кодифицированных в этом году беспилотных наземных комплексов есть работы для эвакуации раненых с поля боя, выполнения логистических задач, минирования и разминирования.

В оборонном ведомстве также объяснили, что кодификация и последующий допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO позволяет закупать это оружие за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, на передовой все большую роль играют современные технологии, в том числе различные виды беспилотников. Так, нашим Вооруженным силам уже помогают наземные дроны, которые доставляют украинским военным боеприпасы на передовую.

Ранее представитель министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец заявил, что война в Украине близка к тому моменту, когда на поле боя могут появится наземные дроны, которые будут выполнять самую опасную работу вместо военных. Это может произойти уже в конце 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!