Надвигается 'война терминаторов': в Минобороны сказали, когда роботы смогут заменить людей на поле боя

Война в Украине близка к тому моменту, когда на поле боя могут появится наземные дроны, которые будут выполнять самую опасную работу вместо военных. Это может произойти уже в конце 2024 года.

Об этом сказал представитель министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевецв эфире Ukrinform TV в пятницу, 12 апреля. По его словам, приближается "война терминаторов".

При этом, такие роботы могут появится, как у украинской, как и у российской стороны.

"До конца этого года на поле боя выйдут эффективные дроны, которые уже, условно говоря, не летают, а ездят, ползают на земле. В ближайшей перспективе линия разграничения будет насыщена именно такими железками, выполняющими самую тяжелую, опасную работу за людей", – сказал представитель украинского оборонного ведомства.

По его словам, наземные дроны будут полностью закрывать линию фронта. Бежевец объяснил, что условно говоря, есть одна линия на передовой, а за ней другая – линия разграничения между Силами обороны и врагом. Между этими линиями и будут работать эти дроны.

"Между ними это все ползает, стреляет, убивает и не дает ничему живому эту линию пересечь, потому что сразу вылетает, выезжает убивает, расстреливает. Условно говоря, такая "война терминаторов". Мы достаточно близко приближаемся к этому моменту, когда с обеих сторон будут машины", – отметил Бежевец.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы якобы смогли воссоздать российские дроны-камикадзе ZALA Lancet ("Ланцет") и использовать их в войне против оккупационной армии РФ. Не исключено, что такие дроны уже производятся массово.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!