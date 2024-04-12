Украина скопировала расхваленные российские дроны "Ланцет" и бьет ими по оккупантам – Bild

Украинцы смогли воссоздать российские дроны-камикадзе ZALA Lancet ("Ланцет") и использовать их на войне против оккупационной армии РФ. Не исключено, что такие дроны уже производятся массово.

Соответствующее предположение сделало немецкое издание Bild. Они считают, что у Сил обороны появились практически идентичные копии вражеских "Ланцетов".

Журналисты отметили, что "Ланцеты" оккупантов в реальных боевых действиях показали себя хорошо. Во время полномасштабного вторжения российская армия активно использовала такие БПЛА для атак по военной технике ВСУ: танкам, артиллерийским орудиям, ракетным установкам и даже самолетам, находящимся далеко за линией фронта.

Недавно военнослужащие одного из боевых подразделений СБУ обнародовали видео серии дроновых атак по системам ПВО противника. БПЛА на записи четко не видно, однако эксперты считают, что удары совершали аналоги "Ланцетов".

Автор статьи, военный обозреватель Юлиан Репке отметил: дроны атаковали российские системы ПВО. Это говорит о том, что операции провели на расстоянии от 10 до 30 километров за линией фронта.

Часть атакованной техники была в это время в движении. Попадание барражирующих боеприпасов (то есть дронов-камикадзе) в такие цели говорит о высокой точности.

Кадры с заходом на посадку демонстрируют постоянную коррекцию курса (совмещение белого креста цели и зеленой или красной маркировки цели). Это еще один признак "совершенно новой технологии", написал автор Bild.

Он сделал вывод, что Украине удалось не только скопировать эффективное оружие России, но и начать его массовое производство.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные на фронте столкнулись с проблемами в применении американских беспилотников Skydio. Они сбивались с курса и очень легко поддавались влиянию российских средств радиоэлектронной борьбы, заявили в The Wall Street Journal.

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