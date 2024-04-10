Не смогли проявить себя на поле боя: в WSJ рассказали, почему у ВСУ возникли проблемы с американскими дронами Skydio

Украинские военные на фронте столкнулись с проблемами в применении американских беспилотников Skydio. Они сбивались с курса и терялись из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Компания вернулась к разработке и строительству нового флота БПЛА.

"Компания Skydio из Кремниевой долины отправила в Украину сотни своих лучших беспилотников, чтобы помочь бороться с россиянами. Дела пошли не очень хорошо", – говорится в статье.

Отмечается, что таким образом развеялись надежды компании на рост продаж БПЛА благодаря значку о прохождении боевых испытаний. Для Пентагона, нуждающегося в надежной поставке тысяч малых беспилотных летательных аппаратов, эта новость тоже неутешительна.

Как пишет издание, в первой войне, где малые беспилотники играют важную роль, американские компании до сих пор не имеют большого присутствия. Их дроны, как правило, дороги, неисправны и их трудно ремонтировать. При отсутствии решения проблемы со стороны западных партнеров Украина обратилась к дешевой китайской продукции для пополнения своего арсенала БПЛА.

Генеральный директор Skydio Адам Брай признал, что их БПЛА – "не слишком успешная платформа на линии фронта". Украинские чиновники жалуются, что американские дроны хрупки и неспособны преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS. Иногда они не могли взлететь, выполнить миссию или возвратиться.

В то же время Украина нашла способы получить десятки тысяч беспилотников, а также запчасти к ним из Китая. Военные используют готовые китайские беспилотники, преимущественно SZ DJI Technology. Кроме того, государство развило отечественную индустрию дронов, использующую китайские компоненты.

Как пишет издание, украинские войска тратят около 10 000 беспилотников в месяц, чего они не могли бы себе позволить, если бы были вынуждены покупать дорогие американские дроны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина еще может остаться "суверенной, независимой и демократической страной". Это произойдет, если наша страна сможет "защитить свою суверенную территорию и умерить российскую агрессию".

– Президент Зеленский заявил, высшее руководство Украины разрабатывает планы нового контрнаступления ВСУ и освобождения пока захваченных территорий. Но для этого нужна военная помощь Украине и в этом Киев рассчитывает на своих партнеров.