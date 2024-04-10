'Украина может выиграть войну': глава Пентагона указал на риски для мира, если этого не произойдет

Украина еще может остаться "суверенной, независимой и демократической страной". Это произойдет, если наша страна сможет "защитить свою суверенную территорию и сдержать российскую агрессию". Однако война в Украине "имеет свою цену", заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Сколько может стоить украинская победа американским налогоплательщикам, глава Пентакона рассказал во время слушаний в Сенате США. Там проходило обсуждение бюджетного запроса Минобороны США на 2025 финансовый год.

Запрос в размере 850 миллиардов долларов может кому-то показаться слишком большим. Однако у всего есть своя цена, и проигрыш Украины в войне будет стоить в разы больше, считает министр обороны США Ллойд Остин.

"Цена лидерства США реальна. Но она значительно ниже цены отречения США", – сказал он законодателям.

Военный объяснил свое мнение. "Отречение США", то есть остановка военной помощи Украине, может привести к тому, что "Киев падет". Это "однозначно ставит под угрозу войны страны Балтии", которые являются членами НАТО. Таким образом, это вовлечет войска США "в длительную войну в Европе", сказал Остин законодателям.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже стала заложницей внутриполитического противостояния в США накануне выборов. Республиканцы с подачи бывшего американского президента Дональда Трампа, рассчитывающего вернуться в Белый дом, много месяцев блокируют выделение новой помощи для Украины. А без нее, как считает президент Украины Владимир Зеленский, наше государство может потерпеть поражение в войне с Россией.