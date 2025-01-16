'Выползали под обстрелами': двое гражданских спаслись из оккупированного РФ села на Донетчине

Войска РФ оккупировали село Зеленовка Волновахского района Донецкой области. Оно сейчас полностью разрушено, но там все же оставались люди – двое из них, женщина и ее взрослый сын, самостоятельно вышли из захваченного врагом населенного пункта и добрались до позиций украинских военных.

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Наши воины помогли гражданским и доставили их в эвакуационный пункт. Об этом 15 января сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает "Суспільне Донбас".

По его словам, сын, взрослый мужчина, вместе со своей мамой оставался в Зеленовке, поскольку считал, что линия фронта до них не дойдет. Однако в конце концов село, в котором проживало около 30 человек, оказалось под оккупацией и было разрушено.

После этого гражданские вместе со своей собакой все же попытались эвакуироваться своими силами и вышли на позиции украинских военных. Защитники под плотным обстрелом смогли вывести их на пункт эвакуации.

"Вчера к нам на сборный пункт эвакуации наши военные доставили женщину с сыном. Они вышли пешком под обстрелами из оккупации и поехали к родным. Они нам рассказывали, что они под обстрелами, ночью выползали прямо из их населенного пункта Зеленовка Волновахского района", – сказал Петлин.

Мужчину и его маму доставили в Павлоград на Днепропетровщине, откуда они поехали к своим родным.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники продолжают решительно давать отпор попыткам врага продвинуться в глубину украинской территории. Самые ожесточенные бои по состоянию на вечер 15 января велись на Покровском направлении.

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