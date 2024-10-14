Выросла на позициях: на фронте кошка ценой собственной жизни спасла украинских военных. Фото

На передовой, что на границе Донбасса и Запорожья, кошка ценой собственного существования спасла жизнь своих хозяев-бойцов ВСУ. Животное задело дрон с неразорванной взрывчаткой, прежде чем к нему подошли украинские воины.

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Историю с передовой рассказали в 20-м Отдельном батальоне специального назначения Отдельной президентской бригады. Там подчеркнули, что эта кошка родилась где-то в посадке рядом с блиндажом, где работали операторы БПЛА, и те забрали ее к себе.

"Она выросла и родила котят. Наш побратим на псевдо "Аболтус" принимал роды в перерывах между штурмами Урожайного. Так, когда россияне били по нашим позициям из всего, что только можно было, прямо в блиндаже на свет родились трое маленьких кисиков", – говорится в сообщении.

Через несколько недель наши бойцы выполняли очередное боевое задание по дистанционному минированию. На одном из дронов не сработал сброс, и он вернулся обратно на позицию вместе с этой миной.

Пока операторы с саперами уточняли, могут ли они демонтировать мину, ведь таймер возведения детонатора еще не сработал, раздался мощный взрыв. От взрывной волны блиндаж осыпался, бойцы начали проверять, все ли цели.

"Когда вышли, чтобы посмотреть, что случилось, поняли, что кошка подошла к мине и та сразу взорвалась. Если бы кто-то из нас подошел к дрону и начал бы разминировать, или просто хотел бы снять мину, пока не сработал таймер, она взорвалась бы у нас в руках. Поэтому можно сказать, что кошка спасла наши жизни", – рассказал воин на псевдо "Стас".

По его словам, трое маленьких котят погибшей кошки остались жить с защитниками. Поскольку их нечем кормить на позиции, воины попросили побратимов из соседнего села организовать доставку коровьего молока и шприцев на дронах прямо им в блиндаж.

"Мы дрон встретили, молоко взяли, котят накормили. И так они остались живы," – добавил "Стас".

Сейчас котята живут в столице и двое из них еще ищут своего хозяина.

Как сообщал OBOZ.UA, подобный случай произошел в 2019 году в зоне ОСС на позиции воинов 92-й ОМБр. Их фронтовая любимица – кошка Соня спасла пулеметчика ценой собственной жизни.

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