Вышел документальный фильм о роте ударных БпЛА 'Фаворит', патронируемой Favbet

Портал Sportarena представил полнометражную хронику о деятельности одного из самых эффективных подразделений ударных БпЛА в составе ВСУ – роту "Фаворит" под командованием вице-президента Украинской федерации MMA (UFMMA) Дениса Перча.

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Полуторачасовую ленту опубликовали на YouTube-кагале SportАrena.

Рота " Фаворит " патронирует украинская iGaming-компания Favbet.

Для фильма спортивный журналист Никита Дмитрулин вместе со съемочной группой Sportarena побывал на позициях роты, где снял эксклюзивные интервью с бойцами и стал свидетелем реальной боевой работы подразделения – от изготовления сбросов до разведки и поражения вражеской техники.

Попали в кадр и вещи, обычно остающиеся за кулисами военных хроник: тяжелые ежедневные тренировки, быт защитников на передовой и искренний юмор, что помогает не терять мотивации в самых тяжелых ситуациях.

Сегодня рота Дениса Перча, позывной "Кореец", работает на Бахмутском направлении, где враг сосредоточил более 90 000 окупантов и ежедневно пытается продавить украинскую оборону бесконечными волнами "мясных штурмов".

Эффективно уничтожать окупантов "Фаворита" помогает поддержка сотен волонтеров, спортивное сообщество, а также компания Favbet, которая патронирует подразделение с момента его создания в прошлом году.

При поддержке украинской компании военным передано более 300 наименований техники, в том числе внедорожники, оборудование и амуницию, а также более 100 дронов разного назначения со всеми комплектующими.

"У нас еще ни разу не было такого случая, чтобы была цель, а не было дронов, чтобы ее поразить. Сейчас у нас нет никаких стандартов или лимитов на расходные материалы, Favbet закрывает все потребности", - говорит Денис Перч.

В Favbet заверили, что будут продолжать поддерживать "Фаворит" и другие подразделения украинской армии к победе.

"Наша поддержка остается непоколебимой, а это видео - лишь один из способов выразить искреннюю благодарность мужчинам и женщинам, ежедневно рискующим жизнью ради нашей свободы", - говорят в компании.