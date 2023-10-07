Вышла с соседками на улицу и погибла: в Херсоне россияне убили медсестру, мать троих детей

В Херсоне во время обстрела российскими оккупантами погибла медсестра – 43-летняя Светлана Виштомова. Сиротами остались трое детей. Светлана всю оккупацию провела в родном городе, не хотела уезжать, потому что нужно было кому-то лечить маленьких пациентов.

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Проработала 15 лет в детском отделении

Трагедия произошла 28 сентября в Херсоне. Российские войска в очередной раз обстреляли город. Один из снарядов разорвался неподалеку от дома, где жила Светлана Виштомова. Она как раз была на улице и погибла.

Вместе с ней смертельные ранения получили еще две женщины.

Муж Светланы с тремя детьми попал в больницу, ту самую, где 15 лет работала его супруга – Херсонскую городскую больницу имени Афанасия и Ольги Тропининых.

В лечебном учреждении рассказали, что Светлана проработала 15 лет младшей медицинской сестрой в детском отделении.

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Она с семьей пережила оккупацию Херсона и после освобождения никуда не уезжала, хотя могла, поскольку у нее трое детей. Она оставалась в городе, продолжала выхаживать детей в своем родном отделении.

Пережила оккупацию

Елена Бендик работала со Светланой в одном отделении.

"Мы не были с ней подругами, но про нее я могу сказать только хорошее. Она была очень доброй, жизнерадостной. В коллективе к ней все хорошо относились, на нее всегда можно было положиться.

И к пациентам она относилась приветливо, была внимательной. О гибели Светланы я узнала от знакомых, поскольку сейчас нахожусь в другом месте. Я была потрясена таким известием", – говорит коллега погибшей.

Еще одна знакомая рассказывает, что Светлана всю оккупацию с детьми прожила в Херсоне. Ходила на работу в больницу, поскольку лечить маленьких пациентов кому-то надо было.

"Было тяжело, но соседи друг друга поддерживали, делились чем могли, за гуманитарной помощью ходили. Так и переждали это время. А потом, когда орки ушли на левый берег, они начали нас обстреливать – и стало еще тяжелее", – говорит женщина.

Вышла с соседками на улицу

В тот роковой день Светлана с двумя соседками Любой и Людмилой вышли в переулок посидеть, поговорить.

"Соседки там часто собираются, как в селе, – семечки погрызут, обсудят свои проблемы. Хорошо, что тогда дети Светланы были в доме. Прилетела ракета – и всех трех женщин убила. Картина была там ужасная, никаких шансов у них не было", – вздыхает женщина.

У Светланы осталось трое детей – старшему сыну 18 лет, а Вика и Андрюша еще ходят в младшую школу. Сейчас их забрала к себе бабушка, в поселок Солнечный. К сожалению, на отца детей большой надежды нет, считают соседи.

В последнее время российские оккупанты усилили обстрел Херсона, практически каждый день туда и в окрестности прилетают снаряды, беспилотники, гибнут люди.