Высота полета – до 9 км: что известно о новых российских дронах 'Дань-М', которые враг применил для атаки на Украину. Фото

Утром 29 мая военные Российской Федерации атаковали нашу территорию новым типом ударного реактивного БПЛА "Дань-М". Эти дроны враг запустил из оккупированного Крыма.

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Они были разработаны в казанском опытно-конструкторском бюро "Сокол" как мишени для тренировки и проверки ПВО, но впоследствии переделаны противником на ударные беспилотники. Деталями поделился в Telegram военный эксперт в области связи, РЭР и РЭБ Сергей Бескрестнов, больше известный как Сергей "Флеш".

"Аналогично мы переделывали в начале войны реактивные БПЛА "Стриж", но мы это делали из-за отсутствия у нас крылатых ракет и ударных БПЛА дальнего радиуса поражения. А зачем Россия сделала эту модификацию, непонятно. Разве что количество данных БПЛА у них большое", – заметил Бескрестнов.

Корпус указанных дронов-мишеней ранее окрашивали в красный, но для боевого применения цвет изменили.

Характеристики "Дань-М", которые раскрыл эксперт:

– время полета 25-40 минут;

– скорость 400-750 км/ч;

– высота полета до 9 км.

"Из соображений информационной безопасности я не могу сообщить судьбу этой группы ударных БПЛА", – написал "Флеш".

Из открытых источников известно, что серийное производство мишеней "Дань" россияне развернули с 1993 года на Оренбургском производственном объединении "Стрела".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, россияне применяют против Украины новую крылатую ракету-дрон "Бандероль". Ее основную опасность специалисты видят в технических характеристиках – большой скорости (от 480 до 680 км/час) при заявленной дальности полета в 700 км.

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