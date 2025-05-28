Обломочно-фугасный боеприпас: в Силах обороны рассказали об основной угрозе от новой российской ракеты 'Бандероль'

Россияне применяют против Украины новую крылатую ракету "Бандероль". Ее основную опасность специалисты видят в технических характеристиках – большой скорости (от 480 до 680 километров в час) при заявленной дальности полета в 700 километров.

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Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. "Бандероль", как отметил он, сочетает черты беспилотника и крылатой ракеты.

"Это – обломочно-фугасный боеприпас. В чем его основная угроза? В дальности. Хотя россияне заявляют, что он летит на 700 километров, однако мы фиксировали примерно 310-320 от точки, откуда его применили. Кроме того, у него довольно высокая скорость – от 480 до 680 километров в час", – сказал Волошин.

Силы обороны уже зафиксировали около двух десятков эпизодов использования врагом "Бандеролей". Их запускают с больших беспилотных летательных аппаратов, как наши "Байрактары".

Одна такая ракета содержит около 150 килограммов взрывчатого вещества (для сравнения, в "Шахедах" этой нагрузки примерно 50-70 килограммов).

В то же время Волошин предостерег от преувеличения новизны этой технологии, ведь это не что-то инновационное. На самом деле российская сторона работает над такими типами боеприпасов уже несколько лет. Просто теперь оккупанты пытаются создать впечатление "чего-то нового".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– "Бандероль", по сравнению с обычными российскими ракетами, имеет лучшую способность маневрировать и прятаться от средств украинской ПВО за холмами, препятствиями местности и тому подобное.

– Известно, что эти дроны-ракеты агрессор применял для атак на Одесскую область.

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