Российская 'Бандероль' умеет маневрировать и несет большой заряд: эксперт объяснил опасность нового оружия врага

Страна-агрессор Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету "Бандероль", которая имеет несколько иные технические характеристики, чем остальные вражеские ракеты, к примеру, Х-101 или Х-555. За счет меньшей скорости "Бандероль" имеет лучшую способность маневрировать и прятаться от средств украинской ПВО за холмами, препятствиями местности и тому подобное. Плохая новость в том, что эта ракета несет достаточно мощную взрывную часть и может быть довольно высокоточной.

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Однако пока у Украины нет необходимости создавать специфическое "противоядие" именно для "Бандероли", потому что, несмотря на улучшенные технические характеристики, она все равно остается крылатой ракетой, с которой украинские защитники могут бороться достаточно эффективно. В частности, подобные ракеты могут перехватывать самолеты, прежде всего истребители F-16.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Сегодня в СМИ много разговоров о российской ракете, которая называется "Бандероль". Могли бы вы объяснить, насколько это более опасное оружие агрессора, чем то, которое агрессор уже применял против Украины?

– Это относительно новая крылатая ракета. Сейчас о ней мало информации, есть только предварительное сообщение от нашего Главного управления разведки о том, что ее боевая часть весит 100-150 кг, она может двигаться со скоростью 500-700 км/час. Это дозвуковая скорость, но крылатая ракета обычно летает не очень быстро, потому что она должна маневрировать. Максимальное расстояние полета "Бандероли" – до 500 км.

Благодаря тому, что она имеет не такую скорость, как другие российские крылатые ракеты, к примеру Х-101, Х-555, она может больше маневрировать, то есть делать более резкие повороты. Это важно для крылатой ракеты, ведь в таком случае она может летать, прячась за препятствиями местности, долиной, вдоль рек, между холмами и так далее.

Насколько она опасна? Взрывная часть там очень мощная. Благодаря тому, что ракета маневренная, она может быть довольно высокоточной, но наверняка этого сказать я пока не могу.

– Можно ли назвать "Бандероль" вызовом для нашей системы ПВО? Что сейчас нужно срочно искать какое-то "противоядие" против нее?

– Нет, не нужно. Зачем? Она не лучше тех ракет, которые россияне уже используют, а с крылатыми ракетами мы относительно эффективно можем бороться, тем более что они могут перехватываться самолетами. Это могут быть и "Миражи", и F-16, и МиГи, и Су, которые мы используем. Их можно расстреливать с самолета даже пулеметом. В отличие от баллистических ракет, с которыми у нас есть определенные проблемы, потому что баллистика требует специфических средств ПВО.

– Вы упомянули о F-16, но о них в последнее время можно услышать немного. По вашему мнению, они сегодня не играют ключевую роль в нашей противовоздушной обороне?

– Нет, они используются как средство ПВО в борьбе преимущественно с крылатыми ракетами. Мы знаем примеры, когда за один вылет пилоту удавалось обезвредить 2-3 или даже больше крылатых ракет. Следовательно, они активно применяются. Но F-16 требуют определенного обслуживания. Была информация, что в Украину привозили даже целые самолеты просто на запчасти. Но F-16 имеют блочную систему, поэтому ремонт довольно прост. Блоки не ремонтируют – их просто полностью заменяют новыми.

– Недавно ГУР показало работу модернизированной С-200, которая поразила российский бомбардировщик Ту-22 М3. Казалось бы, С-200 – это довольно старая система, это не С-300 и даже не С-400. Насколько полезны сегодня такие старые комплексы?

– Мы постоянно модернизируем такие комплексы. Мы делаем новые комплексы, используя другие ЗРК. Так было, например, с советским комплексом "Бук". Ракеты для него уже не изготавливаются, и мы были вынуждены собирать их по всем бывшим странам Варшавского договора. Но сам по себе комплекс неплохой, с неплохой станцией, поэтому его можно совершенствовать. Мы поставили на "Бук" ракеты класса воздух-воздух Sea Sparrow. Израиль, к примеру, адаптировал их для пуска с наземных платформ. Так что этот комплекс продолжает работать.

О том, что именно сделали с С-200, как именно его модернизировали, пока что официальной информации нет, мы можем только предполагать. Я не думаю, что в С-200 заменили радиолокационную станцию, но могли изменить ракеты или в самих ракетах могли усовершенствовать головки. Потому что у С-200 относительно дальнобойная и относительно мощная ракета.

– Стало известно, что Силы спецопераций уничтожили вражеский БУК-М3 и РСЗО "Ураган-1". Насколько это большая потеря для противника?

– Любая потеря врага для нас полезна, и она так или иначе оказывает свое влияние. "Бук" – это неплохой тактический зенитно-ракетный комплекс, который работает на 50-80 км в зависимости от модификации. Но я не думаю, что его уничтожение существенно повлияет на ситуацию на фронте.

Конечно, россиянами придется его заменять, потому что противовоздушная оборона эшелонирована. Если один ЗРК выпадает, возникает "дыра" в ПВО, куда можно направить ракету или самолет, а значит, ее срочно надо чем-то закрывать.

– Как вы думаете, какими средствами мог быть уничтожен этот "Бук" и "Ураган"?

– На самом деле их можно взорвать даже пушкой, чем угодно, если подойти вплотную. Было бы желание.