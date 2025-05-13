Превратили в металлолом: ССО уничтожили новейший российский 'Бук-М3' за $45 млн и РСЗО 'Ураган-1'. Видео

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков. На днях они с помощью дронов уничтожили вражескую технику.

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Враг потерял "Бук-М3" на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". Зрелищное видео "демилитаризации" появилось в Telegram-канале ССО.

Недавно Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3", который прикрывал вражеские войска на суше. Этот комплекс является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

В момент, когда украинские воины во время специальной разведки на одном из направлений обнаружили вражеский "Бук-М3", он находился на боевом дежурстве. Также тогда защитники заметили российскую РСЗО "Ураган-1".

Не откладывая дело в долгий ящик, украинские воины запустили ударные дроны. Обе обнаруженные цели были уничтожены.

"Комплекс "Бук-М3" ориентировочной стоимостью $45 миллионов уничтожен полностью вместе с боекомплектом", – констатировали спецназовцы.

И опубликованное ими видео не оставляет места для сомнений: после попадания дрона на месте ценного вооружения начался зрелищный "фейерверк".

Напомним, накануне, 12 мая, ВСУ отминусовали еще 1070 оккупантов и 62 артсистемы армии Путина. Общие же боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения превысили 968 тысяч человек.

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