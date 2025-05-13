ВСУ отминусовали еще 1070 оккупантов и 62 артсистемы армии Путина: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 968 тысяч человек.

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Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины сократили численность оккупационной российской армии еще на 1070 захватчиков. К утру 13 мая общие боевые потери РФ в живой силе составили около 968 130 человек.

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Напомним, накануне, 12 мая, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери армии РФ в артиллерии с начала года. Захватчики лишились более шести тысяч артиллерийских систем. Всего за время полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили более 19 тыс. единиц вражеской артиллерии.

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