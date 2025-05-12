'Борьба продолжается': Сырский назвал потери армии РФ в артиллерии с начала года. Видео

С начала 2025 года российская армия потеряла более шести тысяч артиллерийских систем. В целом, за время полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили более 19 тыс. единиц вражеской артиллерии.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, цитируя слова главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского. В ведомстве подчеркивают, что систематическое уничтожение артиллерийских средств противника значительно снижает его наступательные способности и усложняет удержание временно оккупированных территорий.

"С начала года враг потерял более шести тысяч артсистем (6186). Всего за год и четыре с половиной месяца Силы обороны Украины поразили более 19 тыс. артиллерийских систем оккупантов (19 236)", – сообщил генерал.

Он поблагодарил украинских воинов за стойкость и эффективность, подчеркнув, что борьба продолжается.

.Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели украинские Силы обороны проводят ряд успешных операций на разных направлениях фронта, нанося врагу значительные потери как в технике, так и в живой силе.

В течение 11 мая украинские защитники нанесли серьезные потери российским оккупантам, ликвидировав и ранив 1170 человек. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц вражеской техники. В общем, с начала полномасштабной войны общие потери врага уже составляют 967 060 человек.

В частности, на Краматорском направлении была проведена блестящая операция по комплексному поражению вражеских сил, в результате которой были уничтожены важные элементы боевого порядка российских оккупантов.

Кроме того, на Харьковском направлении и юге Украины украинские защитники продолжают эффективно уничтожать вражескую технику, в частности зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

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