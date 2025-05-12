Под огнем заводы, аэродромы, склады с оружием: обнародована карта ударов по врагу за 1,5 месяца
Войска государства-агрессора России продолжают получать прилеты от Сил обороны на временно захваченных территориях Украины. Кроме того, враг все чаще испытывает удары и на территории РФ – оккупанты теряют склады с вооружением, места базирования своих войск и КП. Также фиксируются атаки на аэродромы и заводы, работающие на ВПК РФ.
В Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" подсчитали, сколько военных объектов подверглись атакам в течение последних 1,5 месяцев. "Бавовна" пришла к врагу на захваченные территории, а также в регионы государства-агрессора.
Курская область России:
- Озерки – попадание в базирование по складам.
- Теткино – два попадания в базирование, минус два командных пункта;
- Гуево – минус КП;
- Клюква – минус БК и базирование;
- Рыльск – минус БК, минус базирование;
- Сорокин – минус БК и два попадания в базирование;
- Курск – попадание в базирование;
- Беловский район – минус маслозавод.
Белгородская область РФ:
- Ивановская лисица – минус БК.
Республика Мордовия:
- попадание в завод "Сарансккабель" в Саранске (предприятие работает на ВПК РФ);
- два попадания в завод "АО Оптиволовонные системы" в Саранске (работает на ВПК РФ).
Тульская область РФ:
- попадание в завод НПО "СПЛАВ".
Брянская область РФ:
- поражен завод завод микроэлектроники "Кремний Эл";
- поражен завод "Стрела" (выполняет заказы для российского оборонно-промышленного комплекса);
- поражен Брянский АПП.
Московская область РФ:
- попадание в завод "Базальт" в Красноармейске;
- аэродром "Кубинка" – поражены склад ГСМ и стоянка самолетов.
Калужская область РФ:
- попадание в аэродром "Шайковка" – минус склад ГСМ.
Владимирская область:
- минус БК на территории 51-го Арсенала ГРАУ;
- атакован Муромский пороховой завод.
Нижегородская область РФ:
- Дзержинск – попадание в завод по производству взрывчатки.
- Саваслейка – попадание в аэродром.
Самарская область РФ:
- атакован "Промсинтез" в Чапаевске (~900км), предприятие занимается производством взрывчатых веществ.
Ивановская область РФ:
- Шуя – два попадания в базирование по ракетной бригаде, минус БК.
Татарстан:
- Елабуга – попадание в завод по разработке БПЛА.
Временно оккупированные территории Украины:
- Пологовский район, Запорожье – минус КП;
- Хорлы, Херсонская область – минус КП;
- Херсонский район – минус два КП;
- Бахмут, Донецкая область – минус КП;
- Саки, Крым – попадание в базирование;
- Гвардейское, Крым – попадание в базирование.
Как сообщал OBOZ.UA, в Рыльске Курской области россияне пожаловались на ракетный удар, в результате которого был уничтожен отель на въезде в город. По предварительной информации, в этом здании размещался штаб одного из российских подразделений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!