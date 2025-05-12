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Под огнем заводы, аэродромы, склады с оружием: обнародована карта ударов по врагу за 1,5 месяца

Ольга Липич
War
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Под огнем заводы, аэродромы, склады с оружием: обнародована карта ударов по врагу за 1,5 месяца

Войска государства-агрессора России продолжают получать прилеты от Сил обороны на временно захваченных территориях Украины. Кроме того, враг все чаще испытывает удары и на территории РФ – оккупанты теряют склады с вооружением, места базирования своих войск и КП. Также фиксируются атаки на аэродромы и заводы, работающие на ВПК РФ.

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В Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" подсчитали, сколько военных объектов подверглись атакам в течение последних 1,5 месяцев. "Бавовна" пришла к врагу на захваченные территории, а также в регионы государства-агрессора.

Под огнем заводы, аэродромы, склады с оружием: обнародована карта ударов по врагу за 1,5 месяца

Курская область России:

  • Озерки – попадание в базирование по складам.
  • Теткино – два попадания в базирование, минус два командных пункта;
  • Гуево – минус КП;
  • Клюква – минус БК и базирование;
  • Рыльск – минус БК, минус базирование;
  • Сорокин – минус БК и два попадания в базирование;
  • Курск – попадание в базирование;
  • Беловский район – минус маслозавод.

Белгородская область РФ:

  • Ивановская лисица – минус БК.

Республика Мордовия:

  • попадание в завод "Сарансккабель" в Саранске (предприятие работает на ВПК РФ);
  • два попадания в завод "АО Оптиволовонные системы" в Саранске (работает на ВПК РФ).

Тульская область РФ:

  • попадание в завод НПО "СПЛАВ".

Брянская область РФ:

  • поражен завод завод микроэлектроники "Кремний Эл";
  • поражен завод "Стрела" (выполняет заказы для российского оборонно-промышленного комплекса);
  • поражен Брянский АПП.

Московская область РФ:

  • попадание в завод "Базальт" в Красноармейске;
  • аэродром "Кубинка" – поражены склад ГСМ и стоянка самолетов.

Калужская область РФ:

  • попадание в аэродром "Шайковка" – минус склад ГСМ.

Владимирская область:

  • минус БК на территории 51-го Арсенала ГРАУ;
  • атакован Муромский пороховой завод.

Нижегородская область РФ:

  • Дзержинск – попадание в завод по производству взрывчатки.
  • Саваслейка – попадание в аэродром.

Самарская область РФ:

  • атакован "Промсинтез" в Чапаевске (~900км), предприятие занимается производством взрывчатых веществ.

Ивановская область РФ:

  • Шуя – два попадания в базирование по ракетной бригаде, минус БК.

Татарстан:

  • Елабуга – попадание в завод по разработке БПЛА.

Временно оккупированные территории Украины:

  • Пологовский район, Запорожье – минус КП;
  • Хорлы, Херсонская область – минус КП;
  • Херсонский район – минус два КП;
  • Бахмут, Донецкая область – минус КП;
  • Саки, Крым – попадание в базирование;
  • Гвардейское, Крым – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Рыльске Курской области россияне пожаловались на ракетный удар, в результате которого был уничтожен отель на въезде в город. По предварительной информации, в этом здании размещался штаб одного из российских подразделений.

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