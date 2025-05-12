Под огнем заводы, аэродромы, склады с оружием: обнародована карта ударов по врагу за 1,5 месяца

Войска государства-агрессора России продолжают получать прилеты от Сил обороны на временно захваченных территориях Украины. Кроме того, враг все чаще испытывает удары и на территории РФ – оккупанты теряют склады с вооружением, места базирования своих войск и КП. Также фиксируются атаки на аэродромы и заводы, работающие на ВПК РФ.

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В Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" подсчитали, сколько военных объектов подверглись атакам в течение последних 1,5 месяцев. "Бавовна" пришла к врагу на захваченные территории, а также в регионы государства-агрессора.

Курская область России:

Озерки – попадание в базирование по складам.

Теткино – два попадания в базирование, минус два командных пункта;

Гуево – минус КП;

Клюква – минус БК и базирование;

Рыльск – минус БК, минус базирование;

Сорокин – минус БК и два попадания в базирование;

Курск – попадание в базирование;

Беловский район – минус маслозавод.

Белгородская область РФ:

Ивановская лисица – минус БК.

Республика Мордовия:

попадание в завод "Сарансккабель" в Саранске (предприятие работает на ВПК РФ);

два попадания в завод "АО Оптиволовонные системы" в Саранске (работает на ВПК РФ).

Тульская область РФ:

попадание в завод НПО "СПЛАВ".

Брянская область РФ:

поражен завод завод микроэлектроники "Кремний Эл";

поражен завод "Стрела" (выполняет заказы для российского оборонно-промышленного комплекса);

поражен Брянский АПП.

Московская область РФ:

попадание в завод "Базальт" в Красноармейске;

аэродром "Кубинка" – поражены склад ГСМ и стоянка самолетов.

Калужская область РФ:

попадание в аэродром "Шайковка" – минус склад ГСМ.

Владимирская область:

минус БК на территории 51-го Арсенала ГРАУ;

атакован Муромский пороховой завод.

Нижегородская область РФ:

Дзержинск – попадание в завод по производству взрывчатки.

Саваслейка – попадание в аэродром.

Самарская область РФ:

атакован "Промсинтез" в Чапаевске (~900км), предприятие занимается производством взрывчатых веществ.

Ивановская область РФ:

Шуя – два попадания в базирование по ракетной бригаде, минус БК.

Татарстан:

Елабуга – попадание в завод по разработке БПЛА.

Временно оккупированные территории Украины:

Пологовский район, Запорожье – минус КП;

Хорлы, Херсонская область – минус КП;

Херсонский район – минус два КП;

Бахмут, Донецкая область – минус КП;

Саки, Крым – попадание в базирование;

Гвардейское, Крым – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZ.UA, в Рыльске Курской области россияне пожаловались на ракетный удар, в результате которого был уничтожен отель на въезде в город. По предварительной информации, в этом здании размещался штаб одного из российских подразделений.

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