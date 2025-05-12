Образцовая работа: на Краматорском направлении украинские воины поразили пехоту и технику врага. Видео

На Краматорском направлении украинские защитники провели блестящую операцию по комплексному поражению вражеских сил. В результате профессионально спланированного и выполненного удара был одновременно поражен ряд ключевых элементов боевого порядка российских оккупантов.

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Соответствующие кадры опубликовал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Бойцы одной из штурмовых бригад ВСУ действовали точно и слаженно, нанося удары по вражеской пехоте, артиллерийским орудиям, транспортным средствам, инженерным укреплениям и средствам связи.

Отмечается, что украинские защитники не только уничтожили живую силу противника, которая находилась в укрытиях, но и ликвидировали опорные огневые точки, мобильные коммуникационные комплексы и даже мотоцикл, который, вероятно, использовался для быстрой доставки бойцов или снаряжения.

Украинская армия уверенно держит позиции и дает достойный отпор оккупантам, шаг за шагом уничтожая ресурсы противника на ключевых направлениях фронта.

Напомним, операторы Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию в тылу противника. Наши защитники уничтожили штурмовую группу российских оккупантов.

На одном из участков фронта был уничтожен дорогой вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Оккупанты потеряли технику на юге Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, враг все чаще подвергается ударам и на территории РФ - оккупанты теряют склады с вооружением, места базирования своих войск и КП. Также фиксируются атаки на аэродромы и заводы, работающие на ВПК РФ.

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