Нацгвардейцы сожгли российский ЗРК 'Тор-М2' стоимостью около $25 млн: какие характеристики техники. Видео

Силы обороны Украины на фронте продолжают уничтожать личный состав и военную технику армии России, которая ведет против нас полномасштабную войну уже более трех лет. Недавно на одном из участков фронта был уничтожен дорогостоящий вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

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Оккупанты потеряли эти технику на юге Украины. Об этом на своем канале в Telegram сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в воскресенье, 11 мая, опубликовав соответствующее видео.

В открытых источниках есть информация о том, что экспортная цена ЗРК "Тор-М2" в 2005 году достигала около $25 млн.

Пивненко отметил, что отминусовать технику у врага удалось благодаря совместной операции разведки и операторов БПЛА.

"Нацгвардейцы продолжают эффективно работать на южном направлении. На этот раз под метким ударом оказался российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Благодаря слаженным действиям разведки и операторов БПЛА, противнику нанесены существенные потери. Вместе к победе!" – написал командующий НГУ.

ЗРК "Тор" – это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. В отличие от других ЗРК, "Тор" стоит на вооружении не сил противовоздушной обороны, а сухопутных сил.

Эта техника предназначена для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, БПЛА, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов.

"Тор-М2" является модификацией ЗРК, главным отличием которой является возможность вести огонь на ходу без остановок. Также у модификации увеличен боекомплект.

По состоянию на начало войны на вооружении армии РФ было 120 установок ЗРК "Тор" версий М1 и М2, а также 12 установок "Тор-М2ДТ".

Сколько их осталось на боевом дежурстве по состоянию на сегодня, сейчас неизвестно.

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