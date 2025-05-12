ВСУ отминусовали еще 1170 окупантов и уничтожили вражеские средства ПВО: данные Генштаба

В течение суток 11 мая украинские защитники ликвидировали еще 1170 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 967 060 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 8 танков, 27 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских системы. Общие потери врага составляют 10 800 танков, 22 473 ББМ и 27 718 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1381 единиц реактивных систем залпового огня и 1162 систем противовоздушной обороны. Только за прошедшие сутки украинские войска уничтожили три системы ПВО.

Общие потери россиян увеличились до 372 самолетов, 335 вертолетов и 35 678 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 3197 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 48 118 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3884 – специальной техники.

Напомним, на одном из участков фронта был уничтожен дорогостоящий вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Оккупанты потеряли технику на юге Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, враг все чаще испытывает удары и на территории РФ – оккупанты теряют склады с вооружением, места базирования своих войск и КП. Также фиксируются атаки на аэродромы и заводы, работающие на ВПК РФ.

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