Господа Зеленский, Сырский, Умеров, вам нечего сегодня делать в Киеве. Ваше место на командных пунктах бригад, которым ставят задачу в Авдеевке. Именно там сейчас решается судьба многих лучших людей.

Вы должны отдавать приказы, глядя в глаза.

Вы должны слушать реальные доклады без своих розовых очков и без лжи, которой вы сами себя окружаете. Это вы позволяете вам врать о "напряженно-контролируемой обстановке", и вам нужно видеть, как это выглядите в глазах людей, получающих приказы.

Вы и некоторые другие руководители своими решениями создали ситуацию, которую сейчас разгребают бойцы. Не вам ходить в атаки, но вы не имеете права отсиживаться в теплых кабинетах, вы должны смотреть как решают кризис, созданный из-за ваших решений и из-за отсутствия ваших решений. Вы должны хотя бы чему-то научиться и сделать наконец выводы.

Всем уклоняющимся от ответственности на высших уровнях, хочу сказать – не думайте, что о вас будут молчать.