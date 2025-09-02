Выведено из строя большинство установок: появилось спутниковое фото последствий атаки на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области

В сети появились спутниковые снимки, которые демонстрируют результаты разрушений на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в городе Унеча Брянской области России. Согласно новым данным, большинство установок перекачки выведено из строя.

Спутниковые фото последствий удара опубликовал Telegram-канал Dnipro Osint во вторник, 2 сентября. Фотография появилась через неделю после последней атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию.

"Ударами выведено из строя большинство установок перекачки", – прокомментировал фото канал.

Как видно из кадров, в результате атаки и пожара разрушено здание насосной станции, его крыша обвалилась по всей длине сооружения. Также уничтожено несколько технических помещений и часть технологического оборудования. Большинство установок перекачки выведено из строя.

Значение станции "Унеча"

Станция "Унеча" играет ключевую роль в транспортировке российской нефти.

Она обеспечивает подачу сырья для двух нефтепроводов, один из них – "Дружба", через который нефть поступает в Словакию и Венгрию.

Также через эту станцию российская нефть идет на экспорт в порт Усть-Луга.

"Унеча" имеет пропускную способность до 60 млн тонн сырья в год.

Станция дважды была под атакой украинских дронов

Первый удар состоялся 12 августа и привел к уничтожению двух помповых станций и рядом расположенного оборудования.

21 августа операторы Сил беспилотных систем (СБС) нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции в Унече. В результате удара был полностью выведен из строя главный помповый узел по координатам: 52.764094, 32.935041.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки российской нефти Будапешту по трубопроводу "Дружба" были восстановлены.

Всего через два дня после возобновления работы нефтепровода "Дружба" украинские военные снова его остановили. 21 августа операторы Сил беспилотных систем (СБС) нанесли очередной удар по нефтеперекачивающей станции в Унече в Брянской области РФ.

