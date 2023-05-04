"Выведите войска": Боррель поставил на место РФ после истерики из-за "удара Украины" по Кремлю
Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель призвал Россию вывести войска из Украины после того, как Москва обвинила Киев в нанесении удара по Кремлю беспилотниками и покушению на президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что это будет лучшим разрешением конфликта.
Соответствующее заявление Жозеп Боррель сделал на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова цитирует CNN.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС считает, что Россия может использовать эту атаку на Кремль в качестве повода для продолжения эскалации и оправдания новой волны мобилизации.
"Мы призываем Россию не использовать эту вероятную атаку в качестве повода для продолжения эскалации войны. Вот что нас беспокоит. Нас беспокоит то, что это может быть использовано для того, чтобы оправдать больший призыв солдат и новые нападения на Украину", – сказал Боррель.
Боррель добавил, что "единственным решением в этой войне" есть поддержка Украины "военно, политически и экономически".
А лучшим разрешением конфликта будет выведение Россией своих войск из Украины.
"Лучшее решение для войны, единственное решение для войны – это прекращение нападения Россией и вывод своих войск из Украины", – подчеркнул Жозеп Боррель.
Его слова прозвучали в то время, когда Россия обвинила Украину в якобы исполнении приказа США совершить атаку на Кремль.
Как известно, Украина отрицает любую причастность к беспилотникам, атаковавшим "сердце России".
Ранее на этой неделе официальные лица США заявили, что они все еще оценивают инцидент и не располагают информацией о том, кто мог бы быть ответственным за него.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 мая неизвестные беспилотники атаковали Кремль. Москвичи услышали громкие звуки около трех часов ночи, затем заметили искры и дым.
А уже днем 3 мая появилось видео самой атаки и гневное заявление пресс-службы президента РФ, что это расценивается как покушение на Путина.
Зеленский прокомментировал ночные взрывы над Кремлем и заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на российского диктатора Владимира Путина.
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