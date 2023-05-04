'Выведите войска': Боррель поставил на место РФ после истерики из-за 'удара Украины' по Кремлю

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель призвал Россию вывести войска из Украины после того, как Москва обвинила Киев в нанесении удара по Кремлю беспилотниками и покушению на президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что это будет лучшим разрешением конфликта.

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Соответствующее заявление Жозеп Боррель сделал на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова цитирует CNN.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС считает, что Россия может использовать эту атаку на Кремль в качестве повода для продолжения эскалации и оправдания новой волны мобилизации.

"Мы призываем Россию не использовать эту вероятную атаку в качестве повода для продолжения эскалации войны. Вот что нас беспокоит. Нас беспокоит то, что это может быть использовано для того, чтобы оправдать больший призыв солдат и новые нападения на Украину", – сказал Боррель.

Боррель добавил, что "единственным решением в этой войне" есть поддержка Украины "военно, политически и экономически".

А лучшим разрешением конфликта будет выведение Россией своих войск из Украины.

"Лучшее решение для войны, единственное решение для войны – это прекращение нападения Россией и вывод своих войск из Украины", – подчеркнул Жозеп Боррель.

Его слова прозвучали в то время, когда Россия обвинила Украину в якобы исполнении приказа США совершить атаку на Кремль.

Как известно, Украина отрицает любую причастность к беспилотникам, атаковавшим "сердце России".

Ранее на этой неделе официальные лица США заявили, что они все еще оценивают инцидент и не располагают информацией о том, кто мог бы быть ответственным за него.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 мая неизвестные беспилотники атаковали Кремль. Москвичи услышали громкие звуки около трех часов ночи, затем заметили искры и дым.

А уже днем 3 мая появилось видео самой атаки и гневное заявление пресс-службы президента РФ, что это расценивается как покушение на Путина.

Зеленский прокомментировал ночные взрывы над Кремлем и заявил, что Украина не атаковала территорию страны-агрессора России, как и не предпринимала попыток покушения на российского диктатора Владимира Путина.