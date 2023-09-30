Вывел три группы в плен: российский военный Алферов рассказал, как перешел на сторону Украины

Российский офицер Даниил Алферов, завербованный Главным управлением разведки Минобороны Украины и выведший на украинскую сторону 11 российских оккупантов, рассказал о сотрудничестве с украинской военной разведкой. До того, как его заподозрили, он успел переправить три группы военнослужащих ВС РФ.

Чтобы избежать смерти, он вынужден был перейти на украинскую сторону. Как это было, Алферов рассказал на пресс-конференции в Киеве 30 сентября, сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Сотрудничать с украинской военной разведкой лейтенант ВС РФ Алферов начал с июня текущего года, когда еще находился на территории РФ, но был вынужден примкнуть к армии РФ. По его словам, по мере продвижения его подразделения к территории Украины, он передавал куратору информацию о перемещениях живой силы и техники, а также о ее количестве.

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С 3 августа же Алферов с сослуживцами оказались на оккупированном левобережье Херсонщины, где ощутили все "прелести" порядков во "второй армии мира". Он подробно рассказал об огромных потерях и пытках, которые применяли командиры по отношению к российским оккупантам, отказывающимся идти на убой,

Поскольку, по словам Алферова, он не желал ни убивать, ни быть убитым как оккупант на чужой земле и с трудом выносил огромные потери среди сослуживцев, он согласился на новый этап сотрудничества с ГУР.

"Они мне предложили тех, кто согласится, отправлять военнослужащих, бойцов я имею в виду, сдаться в плен и у них будут гарантии по программе "Хочу жить". Я сначала очень долго размышлял на счет этого. До того, как меня на ночь привязали к дереву, мне удалось вывести три группы в общей сложности 11 человек. Конкретные места, время, даты я не буду называть, потому что это оперативная работа. Но в целом мне удалось вывести 11 человек", – заявил россиянин.

Ночь привязанным к дереву Алферов провел после того, как его заподозрили в "предательстве" российские командиры. Это, рассказал он, послужило сигналом, что пришло время спасать и собственную жизнь.

"Я не знал, что делать. И перед выходом на острова (за острова на Днепре в Херсонской области непрерывно идут бои. – Ред.) связался со своим куратором с программы "Хочу жить", сказал, что я выхожу в ранее указанное место. И я буду выходить уже без рации и так далее – просил о том, что меня нужно будет подождать", – рассказал российский офицер.

Он вспомнил о том, что до украинцев ему пришлось добираться почти двое суток.

"Путь был тяжелый. Потому что у меня не было сопровождения. Но я знал то место, куда мне нужно было идти. Я чудом остался цел, потому что дроны летали… Я не знал, по какому именно маршруту будет безопаснее. Но в итоге мне удалось выйти на спецназ, который меня встретил и дальше уже вывел на правобережье. После этого я уже проходил процедуры, которые предписаны для сдачи в плен", – рассказал он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский офицер перешел на сторону Украины, переманив еще 11 военных. Это стало результатом успешно реализованной спецоперации ГУР МОУ под кодовым названием "Барыня".

Он также рассказал о том, что происходит с оккупантами в Херсонской области, а также о пытках, распространенных в российской армии.

В России у Алферова остались мать и брат. Жениться он не успел.

Военнослужащий рассказал, что очень боится за свою семью, которая осталась на территории РФ. Но не мог повлиять на развитие событий.

Родные пока не знают, что он оказался на подконтрольной территории Украины. Даниил очень рассчитывает, что брат поддержит его решение. Что же касается мамы, она, по мнению военнослужащего будет рада, что сын остался жив. И, надеется Даниил, поймет, почему он поступил так, как поступил.

Возвращаться в РФ он не собирается. Более того: российский офицер выразил желание вернуться на войну, но на сей раз – уже на украинской стороне, против путинского режима, который считает преступным.