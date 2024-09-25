'Вывезли и обнулили': оккупант пожаловался на казни командирами РФ своих подчиненных. Видео

Оккупанты продолжают жаловаться на казни российских солдат их командирами – в РФ это называют "обнулением". Убивают военнослужащих армии страны-агрессора за различные проступки, а после этого их чаще всего объявляют пропавшими без вести.

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Так, по словам одного из захватчиков, его ротный с позывным "Пижон" уже казнил таким образом нескольких его сослуживцев. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".

"Пропали несколько моих друзей, как я слышал, вывезли и просто тупо обнулили. Кого-то после отпуска, кого-то под видом "Бабы Яги" (украинский дрон – Ред.). Я в этом списке тоже есть, причин для этого не знаю", – сказал оккупант.

Россиянин считает, что его может ждать такая же участь. Он попросил не считать его пропавшим без вести в том случае, если он перестанет выходить на связь.

В своей вероятной смерти солдат РФ просит считать виновным "Пижона" и несколько человек из его окружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в России жалуются на командира Алексея Ксенофонтова, известного под позывным "Тигр". Он занимается "утилизацией" войск кремлевского диктатора, за что получил звание "героя".

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