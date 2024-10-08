Вывод войск из четырех областей и отказ от НАТО: Лавров озвучил требования к Киеву и получил ответ

Москва требует от Киева отказа от намерений стать членом НАТО. Также в Кремле хотят, чтобы Украина отвела свои войска за админграницы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия так и не смогла полностью оккупировать, но умудрилась "вписать" в свою конституцию.

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Признание Украиной якобы принадлежности этих регионов России, а также выполнение прописанных в так называемых "Стамбульских соглашениях" ультиматумов РФ по разоружению и фактическому уничтожению собственной армии, считают в Москве, должно стать "основой мирного урегулирования". С требованиями о капитуляции Украины перед Россией, а также полной отмены западных санкций против РФ в очередной раз выступил министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров, давший интервью изданию Newsweek.

Собственно, в "эксклюзивных комментариях", опубликованных изданием 7 октября, Лавров не сказал ничего нового. Он снова повторил наглое требование Кремля к Украине отказаться от четырех своих областей, которые РФ смогла оккупировать лишь частично. Вдобавок российский диктатор, а за ним и Лавров, продолжают настаивать и на других ультиматумах, выдвинутых к Киеву. И фактическая капитуляция Украины в воображении кремлевской верхушки, является лишь "предпосылкой урегулирования" российской агрессии.

При этом Лавров хочет "отмены всех санкций против России", которые, как известно из предыдущих заявлений Путина, "делают РФ только сильнее".

"14 июня президент Владимир Путин назвал предпосылки урегулирования следующими: полный выход ВСУ из "ДНР", "ЛНР" (созданные Россией квазиобразования на территории украинских Донецкой и Луганской областей. – Ред.), Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции России; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и отмена всех санкций против России", – не сдерживал аппетитов Лавров.

Все эти требования, которые, по версии Кремля, станут предпосылкой для того, чтобы РФ подумала о прекращении войны, по словам главы МИД РФ, содержались в "Стамбульских соглашениях, парафированных (предварительно подписанных. – Ред.) 29 марта 2022 года российской и украинской делегациями".

"Они предполагают отказ Киева от вступления в НАТО и содержат гарантии безопасности для Украины с учетом реалий на месте на тот момент", – заявил Лавров, добавив, что за последние "два года эти реалии существенно изменились, в том числе и в правовом плане".

В то же время, российский чиновник пожаловался, что на "мирные предложения" Кремля Украина ответила "вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа", а президент Украины Владимир Зеленский так и не отменил введенный ранее запрет на переговоры с представителями действующего российского режима во главе с диктатором Владимиром Путиным.

"Его (Зеленского. – Ред.) покровители – США и другие страны НАТО – стремятся нанести России стратегическое поражение. В этих обстоятельствах у нас нет другого выхода, как продолжать специальную военную операцию до устранения угроз со стороны Украины", – выдал министр иностранных дел России.

Весь набор требований, ультиматумов и фантазий Лавров подал под привычным "соусом" в виде мантры об "открытости России к политико-дипломатическому урегулированию".

"Оно должно быть направлено на прекращение конфликта, а не на прекращение огня. Запад должен прекратить поставки оружия, а Киев обязан прекратить боевые действия. Украина должна вернуться к своему нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, защитить русский язык, уважать права и свободы своих граждан", – заявил глава российской дипломатии.

При этом в искаженном восприятии Лаврова, украинцы, вынужденные взять в руки оружие, чтобы защитить от российского вторжения свои семьи и свои города, сделали это, потому что "собственная власть безжалостно толкает их на войну, чтобы там убивать". А вот россияне, которые едут в соседнюю страну как оккупанты, чтобы помародерить, заработать денег или избежать тюремных сроков, по его версии, отстаивают "защиту своего народа и жизненно важные интересы безопасности".

"В отличие от России, США продолжают болтать о каких-то "правилах", "образе жизни" и т.п., видимо, плохо понимая, где Украина и какие ставки в этой войне", – со свойственным российской дипломатии "изяществом" признал Лавров тотальное надругательство над международным правом, которое уже не первый год осуществляет Россия.

Нашлось в его отказах место и для угроз Запада и США в частности "неслыханными последствиями" за поддержку Украины и даже обсуждение возможности разрешения на применение западных вооружений по территории РФ. Также Лавров поделился с американским изданием фантазиями о "новом глобальном мировом порядке" с Россией во главе.

Кроме того, он порадовал аудиторию Newsweek стонами о том, что именно Запад виноват в том, что "вторая армия мира" уже более 2,5 лет не может победить Украину, на которую бросила всю свою мощь, и упоминаниями о "Минских договоренностях" образца 2015 года, которые якобы не выполняла Украина – и которые де-факто перечеркнула 24 февраля 2022 сама РФ. О них Лавров упомянул как об иллюстрации того, что "каждый раз, когда мы выкладывали на бумаге устраивающее всех соглашение, Киев и его хозяева давали заднюю". Кроме "Минских договоренностей" такой иллюстрацией, по мнению главы МИД РФ, уже упомянутые "Стамбульские соглашения", а также соглашение между оппозицией и бывшим президентом Украины Виктором Януковичем в кульминационный момент Революции Достоинства в феврале 2014-го, нарушенное последним.

Завершил свой спич представитель страны, которая на постоянной основе сует свой нос в дела соседних суверенных государств, "советом" для действующего и последующих президентов США.

"В общем, было бы естественно, чтобы обитатель Белого дома, кем бы он ни был, занимался своими делами, а не искал приключений в десятках тысяч миль от американских берегов. Я уверен, что избиратели США думают так же", – решил указать США на "место" Лавров.

И если американские журналисты озвученный Лавровым набор достаточно уже затертых методичек вежливо выслушали – украинцы на "мирные предложения" отреагировали с должной экспрессией.

В частности, наши соотечественники наметили для Лаврова, Путина и остальных российских "миротворцев" маршрут для пешего путешествия, подивились наглости государства-агрессора и использовали для иллюстрирования отношения украинского народа к подобным "предложениям" недвусмысленный жест с поднятым вверх средним пальцем руки.

Напомним, в конце сентября Кремль выпустил Лаврова с очередной порцией "ядерных угроз". Он пригрозил "ядеркой" с трибуны Генассамблеи ООН. Адресатами размахивания Москвой "ядерной палкой" снова стали "англосаксы", якобы готовящие к "самоубийственной авантюре" "нелегитимный нацистский киевский режим".

Также Лавров обвинил Зеленского в том, что тот якобы хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО и повторил мантру о том, что "воевать до победы" с ядерной страной "опасно и бессмысленно".

А до этого Лавров пожаловался на ООН из-за операции ВСУ на Курщине. Его оскорбило то, что международная организация "закрывает глаза" на "беспредел" Украины.