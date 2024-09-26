Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на операцию Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, украинские военные якобы совершают "бесчинства", а ООН "закрывает глаза".

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Также Лавров солгал о том, что ВСУ якобы совершают неизбирательные акти по Курщине. Об этом он заявил кремлевским пропагандистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

Глава российского МИД назвал украинские военнослужащих "террористическими группировками" и пожаловался на использование ВСУ западного оружия для совершения акт в Курской области. Лавров цинично соврал, что украинские войска якобы обстреливают гражданскую инфраструктуру и не позволяют мирным жителям эвакуироваться.

"Именно там они каждый день бомбят дома, бомбят социальные учреждения, мирных граждан, которые переезжают на своих автомобилях в более безопасные места", – заявил Лавров.

Кроме того, он пожаловался, что не слышал никаких голосов от представителей ООН, ответственных за права человека, включая генерального секретаря Антониу Гутерриша. По мнению Лаврова, в ООН подготовили стандартный ответ на вопросы о ситуации в Курской области, и заявил о том, что в организации готовы выступить "за все хорошее и против всего плохого".

Ранее сообщалось, что российская армия не сможет освободить Курскую область РФ в "ближайшем будущем" – до конца октября, как приказало ее командование. За последнее время там не произошло никаких ощутимых изменений по продвижениям ни российских, ни украинских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Игорь Левченко заявил, что распространенная западными СМИ информация о численности войск РФ на Курщине может отражать определенную реальность, но подтвердить точность этих данных сложно. Он подчеркнул, что украинские действия в Курской области также направлены на то, чтобы заставить российское командование перебрасывать войска с других фронтов, и это распыляет их ресурсы.

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