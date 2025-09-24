Выводить в другие моря, или топить: в ВМС ВСУ рассказали о перспективах Черноморского флота РФ

Черноморский флот РФ сейчас почти исчерпал возможности для эффективной защиты своих баз от атак украинских беспилотников. Комплекс противодействия оккупантов уже не дает желаемого эффекта – дроны продолжают проникать в бухты и наносить удары по критическим для россиян объектам.

Об этом рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. По его словам, Черноморскому флоту РФ уже почти нечем отбиваться от атак украинских БПЛА.

Какие перспективы у Черноморского флота РФ

Плетенчук отметил, что Россия использовала в пунктах базирования Черноморского флота, в частности в Новороссийске, почти все возможные меры для защиты. Речь идет об изменении мест стоянки судов, боновые заграждения, радиоэлектронную борьбу, воздушные патрули и наблюдательные посты.

"Дрон, который зашел в бухту — это уже лис в курятнике", – сказал Плетенчук, напомнив, что украинские БПЛА показывают способность обходить российские системы обороны и проникать вглубь вражеских

Два сценария для России – затопить или вывести флот

По словам спикера, россияне уже не могут придумать что-то принципиально новое, поэтому у них есть только два варианта дальнейшего хода событий.

"Есть два варианта, которые они еще не применили, но которые мы неоднократно им предлагали: первое – это затопить свой флот, в принципе это в их традиции вполне укладывается, а второе – это вывести его из Азово-Черноморского региона", – заявил военный.

Плетенчук добавил, что вывод кораблей из акватории для оккупантов фактически означает расписаться в собственной несостоятельности, поэтому они этого не могут себе позволить. По его словам, флот РФ в Черном море уже не может выполнять серьезные боевые задачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября украинские воины нанесли удар по российским захватчикам во временно оккупированном Крыму. В Севастополе они поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ.

