Вывоз в Россию краснокнижных животных: псевдодиректору заповедника 'Аскания-Нова' сообщили о подозрении

Национальная полиция Украины заочно сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны коллаборанту, назначенному оккупантами "директором" захваченного Биосферного заповедника "Аскания-Нова". Ему инкриминируют вывоз 1 декабря 2023 года из учреждения восьми животных, отнесенных к Красной книге Украины.

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Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области. Там не назвали имени 48-летнего фигуранта, но опубликовали его фото, поэтому известно, что этот предатель – херсонец Дмитрий Мещеряков.

Правоохранители напомнили, что российские военные захватили "Асканию-Нову" после оккупации левобережья Херсона. Так называемым главой заповедника оккупанты назначили жителя областного центра, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

После проведения в конце сентября 2022 года незаконного референдума о присоединении области к составу России на оккупированной территории по примеру РФ были созданы незаконные "органы исполнительной власти". Среди них "министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области", рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления полиции Херсонщины Игорь Демьянюк.

По его словам, в состав псевдо-ведомства вошел и захваченный оккупантами биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейн Национальной академии аграрных наук Украины. Оккупанты его переименовали в "государственное автономное учреждение" биосферный заповедник "аскания-нова", а "директором" назначили 48-упомянутого местного жителя.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники управления стратегических расследований в области выяснили, что фигурант в течение 2023 года, используя свои "полномочия", вместе с российскими военными обеспечил незаконную передачу животных заповедника в аналогичные учреждения в РФ.

В частности, в природный биосферный заповедник "Ростовский" и Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи" из "Аскании-Новой" незаконно перевезли краснокнижных животных. Оккупанты с приспешниками вывезли двух зебр Чапмана, двух бизонов американских, столько же лошадей Пржевальского и оленей Давида. Нанесенный украинскому заповеднику ущерб составил более 22 миллионов 200 тысяч гривен.

Незаконные действия фигуранта следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенное по предварительному сговору группой лиц). По согласованию с областной прокуратурой псевдодиректору заочно сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 8-12 лет.

"Это уже второе уголовное производство, открытое следователями полиции Херсонщины в отношении злоумышленника. Ранее правоохранители также инкриминировали ему совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, а именно коллаборационной деятельности", – сообщили в полиции.

По данным СМИ, этот коллаборант – херсонец Мещеряков Дмитрий Викторович, 30 ноября 1975 г. р. Его раньше засветили на своих экранах пропагандисты росТВ.

Как сообщал OBOZ.UA, военные преступники из РФ не только уносят жизни украинцев, но и уничтожают сокровища национальной культуры. Были названы памятники Украины, которые оказались на оккупированных территориях и которые Россия пытается присвоить себе.

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