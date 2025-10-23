Вывозят запасы: в 'Атеш' рассказали о панике на складе боеприпасов в Орловской области. Фото

Военнослужащие страны-агрессора эвакуируют боеприпасы и военное имущество с 1962-й базы хранения. Склад, который, скорее всего, перемещают вглубь страны, был обустроен в районе Малого Думчино Орловской области РФ.

За путинскими солдатами в этом регионе следят агенты "Атеш". Telegram-канал партизанского движения сообщил об активности оккупантов в четверг, 23 октября, и опубликовал фото военного объекта.

Что выяснили активисты "Атеш"

Пресс-служба заявила о панике на российском складе инженерных боеприпасов. Российские боевики в спешке вывозили свои запасы, опасаясь ракетных ударов Сил обороны Украины.

Зафиксированы круглосуточные рейсы грузовиков КамАЗ, которые вывозят инженерные боеприпасы, мины и взрывчатку в неизвестном направлении.

"Эта поспешная эвакуация доказывает: оккупанты признают уязвимость своих тыловых объектов и ожидают новых ударов СОУ. Страх перед украинскими ракетами парализует систему снабжения врага", – заявили представители "Атеш".

Они подчеркнули, что всю информацию о перемещениях и новых местах дислокации складов уже получили украинские воины.

Отслеживание логистики ВС РФ продолжается.

"Атеш" демонстрирует: даже в глубоком тылу враг не чувствует себя в безопасности. Наша сеть контролирует ключевые объекты противника", – предупредили патриоты.

Как писал OBOZ.UA, ранее агенты объединения "Атеш" зафиксировали серьезные проблемы в системе ПВО оккупационных сил на Запорожском направлении. Техническое состояние размещенных там российских зенитных комплексов приближается к критическому.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!