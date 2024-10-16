Выжженная земля и разрушенные дома: в МВД показали, как выглядит уничтоженный россиянами Торецк. Видео

Российские террористы продолжают стирать с лица земли украинского города и села. Оккупанты практически выжгли снарядами и бомбами Торецк Донецкой области.

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Как сейчас выглядит город, показали в МВД Украины. Кадры сняты аэроразведкой подразделения "Хищник" Патрульной полиции.

"Так сегодня выглядит Торецк на Донетчине. Выжженная земля, разрушенные дома. Россия приносит только горе, боль и разрушение", – прокомментировали видео в МВД.

Судя по апокалиптических кадрах, именно так, по мнению окупантов, выглядит "спасение русскоязычного населения Донбасса".

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, за две последние недели из Торецка эвакуировали еще около 2000 местных жителей.

"Еще один украинский город уничтожен ордой извергов… Так сегодня выглядит Торецк, что на Донетчине", – прокомментировал он видео.

До полномасштабного вторжения в Торецке проживало 70 тысяч человек. Сейчас в городе находится более тысячи мирных жителей, которые не захотели уехать.

Используя тактику выжженной земли оккупантам удалось захватить часть улиц Торецка. Они прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что захватчики смогли оккупировать около половины Торецка. По его словам, украинские защитники продолжают контролировать около 40-50 процентов города, другая территория захвачена врагом.

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