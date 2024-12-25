Взорвали минометы и склад БК: в Третьей штурмовой показали эффектную работу по врагу на Харьковском направлении. Видео

Военным из Третьей штурмовой бригады удалось уничтожить минометы и склад БК оккупантов на Харьковском направлении. Кроме того, наши защитники сожгли несколько укрытий с техникой врага.

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Слаженная работа бойцов ВСУ была обнародована в официальном канале Третьей ОШБр в Telegram. С помощью дронов украинские бойцы отминусовали и вражескую пехоту в окопах.

"Результативная охота Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой на Харьковском направлении. В посадках поразили два миномета, ЛАО и сожгли несколько укрытий с техникой противника. Вражеской пехоте наносили потери в окопах, зданиях и укрытиях", – говорится в сообщении.

Адский FPV-привет от ВСУ также попал в укрытие операторам БПЛА и минометчикам.

"Финальный аккорд рейда – подрыв красиво горевшего и детонировавшего после попадания склада БК", – подчеркнули в Третьей ОШБр.

Напомним, военные 63-й бригады Вооруженных сил Украины нанесли врагу значительные потери, защитники уничтожают не только пехоту, но и всю технику и сооружения, которые могут представлять угрозу. За последние дни подразделения бригады отминусовали немало вражеской техники и оборонительных укреплений, в частности БМП, "буханки", грузовики, минометы, АГС и блиндажи оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны Украины продолжают операцию на территории Курской области страны-агрессора, нанося удары как по личному составу врага, так и по его военной технике. Оккупанты несут значительные потери – фиксируются попадания в российскую технику, укрытия и самих военных.

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