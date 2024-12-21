'Собрали хороший урожай': в 63-й бригаде показали, как уничтожают врага. Видео

Военные 63-й бригады Вооруженных Сил Украины нанесли врагу очередные масштабные потери. Бойцы не ограничиваются только борьбой с пехотой, а уничтожают все, что может представлять угрозу.

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Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады. На видео видно, как наши защитники уничтожают технику и неприятельские позиции на фронте.

За последние несколько дней подразделения бригады уничтожили большое количество вражеской техники и оборонительных сооружений. В частности, оккупанты потеряли БМП, буханки, грузовики, минометы, АГС, а также вражеские блиндажи. Это часть масштабной работы, которую выполняют пилоты ББС 63-й бригады. Они не только эффективно уничтожают пехоту, но и атакуют технику, использующую враг для укрепления своих позиций.

"Истребляем не только пехоту, а вообще все, что имеет враг! БМП, буханки, грузовик, АГС, минометы и блиндажи – пилоты ББС 63 бригады собрали хороший урожай за последние дни", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что недавно украинские воины провели первую наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем. Атака произошла на Харьковском направлении в районе сел Липцы. "Работы" использовались для минирования и разминирования позиций, а также были "вооружены" пулеметами: вражеские позиции были уничтожены.

Напомним, что бойцы сил обороны Украины продолжат операцию в Курской области страны-агрессора и уничтожают на этом участке фронта как личный состав врага, так и его военную технику. Новые кадры ударов по оккупационной армии России показали военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. От ярости украинских бойцов оккупантов не спасает ничего.

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