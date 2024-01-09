Взрывной 'сюрприз': украинские пограничники ликвидировали группу окrупантов, которые 'бродили' между заброшенных зданий. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю. Так, недавно в сети появилось видео, как украинские пограничники доставили врагам на временно оккупированной территории "взрывной сюрприз".

Видео дня

Видео опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Аэроразведка ГНСУ обнаружила и успешно ликвидировала группу вражеской пехоты, которая передвигалась между брошенными зданиями.

"Доставка взрывной почты от пограничников. Аэроразведка ГНСУ обнаружила и уничтожила группу оккупантов, которая "шастала" между заброшенных зданий на временно оккупированной территории", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают наступательную операцию на левом берегу Херсонской области, нанося значительные потери российским оккупационным войскам. В этот раз Силы обороны уничтожили два вражеских наблюдательных пункта и полевой пункт боеснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины отразили очередную атаку армии РФ в районе Крынок на левом берегу Херсонщины и нанесли значительные потери захватчикам. Среди прочего, украинские воины отминусовали вражеский танк вместе с экипажем.

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