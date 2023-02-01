"Ирония судьбы": в Херсоне российская ракета прилетела в офис телеканала, сотрудничавшего с оккупантами и прославлявшего РФ. Фото

Войска РФ во время очередного обстрела Херсона попали в офис местного телеканала "ВТВ Плюс", который сотрудничал с врагом после оккупации. Когда Силы обороны вытеснили захватчиков из города, вещатель прекратил свое существование.

Видео дня

Фотографии поврежденного здания, где раньше работали коллаборанты, 1 февраля опубликовал в Telegram украинский журналист Константин Рыженко. Он написал, что это была "ирония судьбы".

В старом одноэтажном здании, где располагался офис "ВТВ Плюс", повреждена крыша, часть стен, окна. Очевидно, что внутри тоже есть значительные разрушения.

Рыженко отметил, что указанный телеканал перешел на сторону РФ с самого начала захвата города. Его подключили к российским спутникам, и "журналисты" выпускали пропагандистские сюжеты, призывали украинцев приходить на незаконный референдум и так далее.

"Недавно в офис канала прилетела российская ракета. Прямо в кабинет главного редактора. На фото можно увидеть дырку прямо над окном кабинета самой Татьяны Каменской", – написал Рыженко.

"ВТВ Плюс" существовал с февраля 2006 года и вещал на украинском языке. В мае-2022 он начал продвигать нарративы страны-агрессора, перешел на русский язык, все заставки и программы были изменены или заменены. С августа телеканал транслировался также на оккупированных территориях Запорожской области. В том же месяце его на некоторое время взломали хакеры, запустив в эфир украинский марафон "Єдині новини".

На сотрудничество с незаконной "администрацией" Херсона пошло руководство вещателя (кто из сотрудников остался работать на пропаганду, неизвестно).

В октябре 2022 года, когда захватчики объявили "эвакуацию", телеканал перестал выходить в эфир. Также были удалены его страницы из социальных сетей.

Как писал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Мариуполе Донецкой области открыли продуктовый магазин в помещении, которое раньше было почтой, а после начала полномасштабного российского вторжения некоторое время служило импровизированным моргом. Бизнесом на крови занялась местная предательница-продавщица по имени Светлана, которая пошла на сотрудничество с врагом.

– Ранее в оккупированном Бердянске на Запорожье подорвали авто местной коллаборантки Валентины Мамай. Она в первые дни полномасштабного вторжения предложила свою помощь российским захватчикам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!