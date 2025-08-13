Взвод оккупантов уничтожен: нацгвардейцы бригады 'Спартан' сорвали штурм армии РФ на Покровском направлении. Видео

Украинские защитники не прекращают уничтожать личный состав и военную технику противника по всей линии фронта. Недавно нацгвардейцы бригады "Спартан" сорвали штурм оккупантов на Покровском направлении.

Бойцы поразили российский БТР и живую силу россиян с помощью БПЛА и артиллерии. Видео, где продемонстрирована удачная работа ВСУ, обнародовали в Telegram-канале "Спартан Нацгвардия".

Детали операции

"Сорвали штурм россиян на Покровском направлении. Россияне совершили очередную попытку прорыва в зоне ответственности бригады "Спартан", – говорится в сообщении.

Аэроразведка зафиксировала перемещение вражеского БТР, который двигался вдоль посадки. Наши военные сразу ударили по технике, в результате чего захватчики начали разбегаться во все стороны.

Впрочем, наши военные не дали оккупанту ни одного шанса на спасение. С помощью сбросов с БПЛА россияне быстро отправились на "концерт к Кобзону".

"В результате профессиональных действий взвод россиян уничтожен, попытка штурма сорвана", – указано в сообщении.

Напомним, недавно наши пограничники устроили ад для россиян в Донецкой области. С помощью сбросов с беспилотников бойцы ВСУ ликвидировали немало захватчиков и уничтожили их военную технику. Пилоты "Феникса" сожгли танк, грузовик и мототехнику.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники не прекращают минусовать живую силу и военную технику агрессора по всему участку фронта. Наши бойцы нанесли удары сразу шестью авиабомбами GBU-39 по позициям оккупантов. Удачную операцию защитники провели в Харьковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!