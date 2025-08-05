"Игра в квача продолжается": украинские пограничники показали, как устраивают настоящий ад для оккупантов в Донецкой области. Видео
Украинские военнослужащие не прекращают наносить врагу потери в живой силе и технике. Недавно наши пограничники устроили настоящий ад для оккупантов в Донецкой области.
С помощью сбросов с беспилотников бойцы ВСУ ликвидировали немало захватчиков и уничтожили их военную технику. Видео слаженной работы опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Детали операции
"Игра в квача продолжается: пограничники устраивают настоящий ад для оккупантов в Донецкой области. Кроме того, пилоты "Феникса" сожгли танк, грузовик и мототехнику", – говорится в сообщении.
Острое зрение наших дронщиков не подводит никогда. В посадке, на поле, в лесу – боеприпас сброшенный с беспилотника попадает прямо в цель, а у российских военных не остается ни единого шанса выжить на украинской земле.
Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать логистику российской армии. Только с начала года наши защитники поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов (19 421).
Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил показали поражение ЗРК С-300П, РЛК "Небо-М" и РЛС 5Н66М Big Bird в Белгородской области Российской Федерации.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники не прекращают минусовать живую силу и военную технику агрессора по всему участку фронта. Наши бойцы нанесли удары сразу шестью авиабомбами GBU-39 по позициям оккупантов. Удачную операцию защитники провели в Харьковской области.
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